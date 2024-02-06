"На одной волне": Жанар Айжанова и Айжулдыз Адайбекова станцевали под хит 00-х (видео)
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Певица и актриса Жанар Айжанова отметила свой день рождения. Ее дочь, дизайнер Айжулдыз Адайбекова, выложила видео, на котором они с мамой зажгли под популярную в 00-х песню, передает NUR.KZ.
День рождения актрисы и певицы Жанар Айжановой прошел зажигательно. Небольшой отрывок вечера показала ее дочь Айжулдыз.
Дизайнер опубликовала пост в Instagram - на первом слайде можно увидеть черно-белую фотографию танцующих мамы и дочки, а на втором - видео отплясывающих Жанар и Айжулдыз.
Айжанова и Адайбекова станцевали вдвоем под популярный в нулевых хит "Dragostea Din Tei" молдавской группы O-Zone.
"С днем рождения, моя Королева", - поздравила свою знаменитую маму Айжулдыз.
К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники.
"Долгих лет Вам, Жанар апай!", "Два человека, которыми я восхищаюсь", "Искренне поздравляю с днем рождения, пусть у вас двоих все будет хорошо", "На одной волне", "Пусть мама никогда не болеет, желаю вам только счастья", - пишут в комментариях.
Айжулдыз Адайбекова недавно побывала в Индии, где примерила национальный наряд.
В прошлом году Жанар Айжанова делилась с фанатами своим архивным фото.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2059315-na-odnoy-volne-zhanar-ayzhanova-i-ayzhuldyz-adaybekova-stantsevali-pod-hit-00-h-video/