"Я сама твой подарок": Ерке Есмахан показала, как прошел день рождения RaiM

Казахстанская певица Ерке Есмахан показала, как они с детьми отпраздновали день рождения RaiM. Пара предпочла посидеть в ресторане в семейном кругу, передает NUR.KZ.

Накануне Ерке Есмахан поздравила мужа с днем рождения. В полночь любящая супруга преподнесла ему бенто-тортик с зажженной свечой.

День рождения главы семейства решили отметить в узком кругу - RaiM, Ерке и их сыновья нарядные пошли отмечать торжество в ресторан.

"Я сейчас не работаю, не зарабатываю денег, поэтому он вынужден сам покупать себе подарок на день рождения. Я сама твой подарок", - заключила Ерке.

Семья запечатлелась на теплых фото.

"Наевшись, идем домой, лишь бы не набрать килограммы. Или быть полной - это нормально?" - спросила Ерке своих подписчиков.

Напомним, не так давно родившая второго ребенка Ерке ответила на критику по поводу фигуры.