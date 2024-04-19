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"Я сама твой подарок": Ерке Есмахан показала, как прошел день рождения RaiM

Опубликовано:

Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан показала, как они с детьми отпраздновали день рождения RaiM. Пара предпочла посидеть в ресторане в семейном кругу, передает NUR.KZ.

Накануне Ерке Есмахан поздравила мужа с днем рождения. В полночь любящая супруга преподнесла ему бенто-тортик с зажженной свечой.

День рождения главы семейства решили отметить в узком кругу - RaiM, Ерке и их сыновья нарядные пошли отмечать торжество в ресторан.

"Я сейчас не работаю, не зарабатываю денег, поэтому он вынужден сам покупать себе подарок на день рождения. Я сама твой подарок", - заключила Ерке.

Семья запечатлелась на теплых фото.

"Наевшись, идем домой, лишь бы не набрать килограммы. Или быть полной - это нормально?" - спросила Ерке своих подписчиков.

Напомним, не так давно родившая второго ребенка Ерке ответила на критику по поводу фигуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2087600-ya-sama-tvoy-podarok-erke-esmahan-pokazala-kak-proshel-den-rozhdeniya-raim-video/

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