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"Моя любовь": Ерке Есмахан поздравила RaiM с днем рождения (фото, видео)

Опубликовано:

RaiM и Ерке Есмахан
RaiM и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанский исполнитель Райымбек Бактыгереев, более известный как RaiM, отмечает свой день рождения. Со знаменательной датой его поздравила супруга Ерке Есмахан, передает NUR.KZ.

Накануне своего дня рождения Райым вернулся из Уральска, где в течение шести дней был в числе волонтеров, которые помогали устранять последствия паводков.

Праздник артист встретил в кругу семьи - первой его с днем рождения в полночь поздравила любимая жена. Она преподнесла ему бенто-тортик. Райым задул свечку, и пара обнялась.

"С днем рождения, моя любовь", - гласит надпись на сладком подарке.

Райым получил в подарок еще пару маленьких тортиков - один из них был от Муслима, старшего сына Ерке. Есмахан опубликовала еще несколько уютных семейных снимков с Райымбеком и детьми.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Недавно певица высказалась о помощи звезд для пострадавших от затоплений казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2086856-moya-lyubov-erke-esmahan-pozdravila-raim-s-dnem-rozhdeniya-foto-video/

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