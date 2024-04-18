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"Дал настоящее казахское воспитание": Айкын Толепберген рассказал о своем отце

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Айкын Толепберген
Айкын Толепберген. Кадр из видео: YouTube/GAKKU TV

Казахстанский исполнитель Айкын Толепберген вспомнил, как прошло его детство, и рассказал о "настоящем казахском воспитании", которое ему дал отец, передает NUR.KZ.

Роль отца в своей жизни Айкын считает очень большой. Исполнитель поделился ранними воспоминаниями из детства и рассказал, как отцовское воспитание повлияло на него сегодня.

"Я вырос в районе Атакент города Алматы. В нашем доме было 35 квартир, и только в двух жили казахские семьи. Остальные были представителями других национальностей - евреи, украинцы, русские. На улице все общение шло на русском языке.

Но дома отец учил нас казахскому. Мы говорили на казахском, в общем, он дал настоящее казахское воспитание. Сейчас я стараюсь придерживаться такого же принципа. Даже если на улице мы можем общаться на русском, приходя домой, я говорю со своими детьми только на казахском языке. Отец заложил этот фундамент", - поделился артист.

Недавно пользователи Казнета обсудили фото Айкына Толепбергена со второй женой и детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2087054-dal-nastoyaschee-kazahskoe-vospitanie-aykyn-tolepbergen-rasskazal-o-svoem-ottse/

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