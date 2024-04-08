"Совесть не мучает?": фото Айкына со второй женой и детьми обсудили в Казнете

Казахстанские исполнители Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали вышли на прогулку с двумя детьми и сделали совместное фото, которое стало предметом жарких обсуждений в Казнете, передает NUR.KZ.

Субботним днем Айкын и Жулдыз собрали детей и вышли на семейную прогулку. Артисты сделали фотографию на память и опубликовали ее в соцсети.

"Вышли погулять, скоро дождь пойдет", - подписали совместную публикацию Толепберген и Омиргали.

Комментаторы начали бурные обсуждения. Многие так и не смогли простить Айкыну уход из первой семьи.

"Айкын! Совесть тебя не мучает?", "Разбили семью и улыбаются", "И не стесняются же себя показывать", - написали под фото хейтеры.

Нашлись, однако, и те, кто высказал слова поддержки счастливой паре.

"Отличная семья! Будьте счастливы", "Вины девушки в этом нет, это муж не посмотрел на слезы своей жены", "Счастья вам! Обожаю Жулдыз. Будьте сильными, люди все равно будут обсуждать", - поддержали артистов поклонники.

Недавно Жулдыз Омиргали удивила подписчиков подготовкой к ауызашару.