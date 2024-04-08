"Совесть не мучает?": фото Айкына со второй женой и детьми обсудили в Казнете
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Казахстанские исполнители Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали вышли на прогулку с двумя детьми и сделали совместное фото, которое стало предметом жарких обсуждений в Казнете, передает NUR.KZ.
Субботним днем Айкын и Жулдыз собрали детей и вышли на семейную прогулку. Артисты сделали фотографию на память и опубликовали ее в соцсети.
"Вышли погулять, скоро дождь пойдет", - подписали совместную публикацию Толепберген и Омиргали.
Комментаторы начали бурные обсуждения. Многие так и не смогли простить Айкыну уход из первой семьи.
"Айкын! Совесть тебя не мучает?", "Разбили семью и улыбаются", "И не стесняются же себя показывать", - написали под фото хейтеры.
Нашлись, однако, и те, кто высказал слова поддержки счастливой паре.
"Отличная семья! Будьте счастливы", "Вины девушки в этом нет, это муж не посмотрел на слезы своей жены", "Счастья вам! Обожаю Жулдыз. Будьте сильными, люди все равно будут обсуждать", - поддержали артистов поклонники.
Недавно Жулдыз Омиргали удивила подписчиков подготовкой к ауызашару.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2080649-sovest-ne-muchaet-foto-aykyna-so-vtoroy-zhenoy-i-detmi-obsudili-v-kaznete/