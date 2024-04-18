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"Счастья вам и малышу": фанаты Кети Топурии попытались угадать пол ее будущего ребенка

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Кети Топурия
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official

Беременная солистка группы A'Studio Кети Топурия восхитила поклонников свежей фотографией с заметно округлившимся животом. Фанаты попытались угадать пол будущего ребенка артистки, передает NUR.KZ.

37-летняя Кети Топурия готовится стать мамой в третий раз. Фанаты исполнительницы еще несколько месяцев назад заподозрили, что она может быть в "интересном" положении. В начале апреля солистка A'Studio показала фото с округлившимся животом, развеяв все сомнения.

Сегодня Топурия порадовала поклонников свежим фото в профиль. Обтягивающее платье артистки красиво подчеркнуло животик.

Поздравительные "сердечки" в комментариях оставили коллеги Кети по цеху - Сергей Лазарев, Яна Рудковская, Анна Седокова и Наталья Подольская. Поклонники попытались угадать пол ребенка.

"Кажется, мальчик", "Мальчик будет", "Девочка!", "Вы очень красивая! Счастья вам и малышу", "Шикарная моя", "Тьфу-тьфу-тьфу", - написали в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2087036-schastya-vam-i-malyshu-fanaty-keti-topuriya-popytalis-ugadat-pol-ee-buduschego-rebenka/

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