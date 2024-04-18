"Счастья вам и малышу": фанаты Кети Топурии попытались угадать пол ее будущего ребенка

Беременная солистка группы A'Studio Кети Топурия восхитила поклонников свежей фотографией с заметно округлившимся животом. Фанаты попытались угадать пол будущего ребенка артистки, передает NUR.KZ.

37-летняя Кети Топурия готовится стать мамой в третий раз. Фанаты исполнительницы еще несколько месяцев назад заподозрили, что она может быть в "интересном" положении. В начале апреля солистка A'Studio показала фото с округлившимся животом, развеяв все сомнения.

Сегодня Топурия порадовала поклонников свежим фото в профиль. Обтягивающее платье артистки красиво подчеркнуло животик.

Поздравительные "сердечки" в комментариях оставили коллеги Кети по цеху - Сергей Лазарев, Яна Рудковская, Анна Седокова и Наталья Подольская. Поклонники попытались угадать пол ребенка.

"Кажется, мальчик", "Мальчик будет", "Девочка!", "Вы очень красивая! Счастья вам и малышу", "Шикарная моя", "Тьфу-тьфу-тьфу", - написали в комментариях.