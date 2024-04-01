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"Это любовь": Коянбаев устроил сюрприз жене на день рождения, прилетев к ней в Южную Корею

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Нурлан Коянбаев с супругой
Нурлан Коянбаев с супругой. Фото: instagram.com/koyanbayevnurlan

Казахстанский продюсер, телеведущий и актер Нурлан Коянбаев сделал сюрприз супруге, находящейся в Южной Корее. Он прилетел к ней, не известив ее об этом, и очень ее обрадовал, передает NUR.KZ.

"Всем привет. Я добрался до Сеула. Сейчас на поезде поеду в город Пусан. У Айкош сегодня день рождения. Хочу сделать сюрприз ей. Она думает, что я сейчас на Филиппинах", - рассказал Нурлан своим подписчикам.

Он также показал трогательные кадры их встречи. Именинница не ожидала увидеть мужа и очень обрадовалась. Об этом она написала под видео.

"Душа моя. Я переживала за его здоровье, говорила ему, чтобы не приезжал, потому что устанет, но он все равно сделал сюрприз и приехал ко мне. Моей радости нет предела, если честно, в душе я очень хотела, чтобы он приехал. Спасибо большое, родной, это самый лучший сюрприз", - написала Айгерим.

Умиленные подписчики прокомментировали теплые кадры.

"Это любовь", "Кайф", "Как же красиво. Для любящего человека никакие километры и расстояния не преграда. Долгих и счастливых вам лет", "Я так обрадовалась", "С днем рождения, Айгерим ханым. Муж просто супер", "Вы так похожи, как брат и сестра", - написали пользователи Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2076504-eto-lyubov-koyanbaev-ustroil-syurpriz-zhene-na-den-rozhdeniya-priletev-k-ney-v-yuzhnuyu-koreyu/

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