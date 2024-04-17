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"Проверяйте все": Оксана Самойлова дала совет родителям подростков

Опубликовано:

Оксана Самойлова
Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Российская модель Оксана Самойлова посоветовала родителям подростков проверять их телефоны, тумбочки и шкафы – мама четвертых детей рассказала, почему это важно, передает NUR.KZ.

Во время рубрики "Вопрос-ответ" в Instagram один из подписчиков жены рэпера Джигана спросил, как проходит переходный возраст у ее старшей дочери. Самойлова ответила, что все идет нормально, и посчитала важным дать совет родителям, воспитывающим подростков.

"Периодически проверяйте все! Шкафы, тумбочки, телефоны! Доверие важно, самостоятельность важна, процесс сепарации важен, но наши дети растут в полной информационной небезопасности. Если у них есть телефон, то у них есть доступ к любой информации. А использовать эту информацию в силу незрелости мозга они могут абсолютно по-разному - так, как мы, родители, и ожидать не можем.

Это во времена нашего детства нужно было идти в библиотеку, чтобы что-то узнать, а сейчас у них есть доступ ко всему! И очень-очень важно это контролировать, как бы вы не хотели доверять своим детям. Проверяйте чаты, игры, ссылки, шкафы, карманы и все остальное", - поделилась мнением модель.

Недавно Оксана Самойлова впервые за 15 лет показалась без наращенных волос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2086376-proveryayte-vse-oksana-samoylova-dala-sovet-roditelyam-podrostkov/

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