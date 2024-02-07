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Оксана Самойлова показалась без наращенных волос впервые за 15 лет (видео)

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Оксана Самойлова
Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова впервые за 15 лет сняла наращенные волосы и показалась в "натуральном" виде подписчикам Instagram. Модель также запечатлела реакцию супруга Джигана на перевоплощение, передает NUR.KZ.

Автор популярного инстаблога и модель сделала то, чего последние 15 лет не делала - показалась мужу и онлайн-аудитории без наращенных волос. Сама Самойлова признается: это не было запланировано.

"Ну что, настал день, когда должны снять наращенные волосы. Я вообще записалась на перенаращивание, не на снятие, и вот я думаю - сейчас я сниму, мы с вами посмотрим, вы скажете, насколько это ужасно по 10-балльной шкале, и можно ли вообще так ходить", - попросила совета у подписчиков Оксана.

Супруг 35-летней модели, рэпер Джиган, назвал новый образ жены "миленьким". Подписчики, судя по всему, тоже оценили внешний вид Оксаны без наращенных волос, поэтому она приняла решение походить со своими натуральными локонами.

"15 лет я наращивала волосы без перерыва! Все, девчата, решено - я буду восстанавливать и отращивать свои волосы", - заявила Самойлова на свою 15-миллионную аудиторию в Instagram.

Недавно Оксана Самойлова с дочерью пересняли популярный тренд с готовкой и насмешили Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059697-oksana-samoylova-pokazalas-bez-naraschennyh-volos-vpervye-za-15-let-video/

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