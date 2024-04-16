Индира Едильбаева поделилась историей знакомства с мужем

В честь праздника Қозы Көрпеш - Баян Сұлу казахстанская исполнительница Индира Едильбаева и ее супруг поделились историей знакомства и вспомнили самые важные моменты отношений, передает NUR.KZ.

"Мы впервые встретились на входе концертного зала в Москве. Я еще подумала: "Он такой высокий", а я люблю, когда парни высокие", - вспоминает Едильбаева.

Для ее мужа Камалдина история началась чуть раньше.

"Я помню, это был 2019 год. Я увидел ее страничку в Instagram, и в моей голове заиграла песня "Ах, какая женщина", - рассказывает молодой человек.

Одним из самых запоминающихся моментов в отношениях пары было их первое свидание.

Индира: "Я помню, как в этот день решила сфотографировать его. Вообще, обычно я никогда так не делаю, не фотографирую людей, но тут..."

Камалдин: "Самый трепетный момент - это когда ты только узнаешь человека. Бабочки в животе - самая незабываемая штука".

Также супруг Едильбаевой вспомнил, как делал ей предложение - молодой человек рассказал, что спланировал все заранее.

"Мы поехали на Бали, я очень долго скрывал от нее кольцо. Хотел сделать предложение на острове в форме кита. Думал, красиво из-под воды выплыву и достану кольцо. Но она не хотела нырять, и пришлось включать план Б. Я смотрю, там стоит красивая смотровая башня. Мы залезли, и я сделал предложение на башне с видом на остров", - рассказал Камалдин.

Свадьбу пара сыграла в сентябре прошлого года. Недавно Индира Едильбаева рассказывала, что как можно скорее хочет стать мамой.