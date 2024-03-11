Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Как можно скорее": Индира Едильбаева ответила на вопрос, планирует ли стать мамой

Опубликовано:

Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов
Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица Индира Едильбаева провела очередную сессию "вопрос-ответ" в Instagram и ответила на вопросы своих фанатов о личной жизни и работе, передает NUR.KZ.

Певица призналась, что относится к той категории людей, которые предпочитают делать, нежели сидеть сложа руки. Сейчас она занята творчеством и готовит "нечто крутое" для своих зрителей.

"Надеюсь, в скором времени смогу вас порадовать новыми треками", - заявила она.

Сторис Индиры Едильбаевой
Сторис Индиры Едильбаевой. Скриншот: instagram.com/indi_edilbayeva

У Индиры поинтересовались, о чем она больше всего сожалеет в своей жизни.

"Ни о чем не сожалею. Каждая сложная ситуация послужила опытом, каждый сложный человек послужил учителем и помог мне раскрыть свои сильные стороны. Время не вернешь, поэтому лучше жить сейчас", - порассуждала артистка.

Она также добавила, что ее ничто не может оттолкнуть в людях, она "искренне относится ко всем и получает такое же отношение в ответ".

Сторис Индиры Едильбаевой
Сторис Индиры Едильбаевой. Скриншот: instagram.com/indi_edilbayeva

У певицы спросили, планирует ли она стать мамой.

"Конечно, как можно скорее", - ответила она.

Напомним, в сентябре прошлого года Индира Едильбаева и ее избранник Камалдин Камирдинов сыграли пышную свадьбу. В конце марта Индире исполнится 33 года.

Сторис Индиры Едильбаевой
Сторис Индиры Едильбаевой. Скриншот: instagram.com/indi_edilbayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2065950-kak-mozhno-skoree-indira-edilbaeva-otvetila-na-vopros-planiruet-li-stat-mamoy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.