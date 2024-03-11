"Как можно скорее": Индира Едильбаева ответила на вопрос, планирует ли стать мамой

Казахстанская певица Индира Едильбаева провела очередную сессию "вопрос-ответ" в Instagram и ответила на вопросы своих фанатов о личной жизни и работе, передает NUR.KZ.

Певица призналась, что относится к той категории людей, которые предпочитают делать, нежели сидеть сложа руки. Сейчас она занята творчеством и готовит "нечто крутое" для своих зрителей.

"Надеюсь, в скором времени смогу вас порадовать новыми треками", - заявила она.

Сторис Индиры Едильбаевой. Скриншот: instagram.com/indi_edilbayeva

У Индиры поинтересовались, о чем она больше всего сожалеет в своей жизни.

"Ни о чем не сожалею. Каждая сложная ситуация послужила опытом, каждый сложный человек послужил учителем и помог мне раскрыть свои сильные стороны. Время не вернешь, поэтому лучше жить сейчас", - порассуждала артистка.

Она также добавила, что ее ничто не может оттолкнуть в людях, она "искренне относится ко всем и получает такое же отношение в ответ".

Сторис Индиры Едильбаевой. Скриншот: instagram.com/indi_edilbayeva

У певицы спросили, планирует ли она стать мамой.

"Конечно, как можно скорее", - ответила она.

Напомним, в сентябре прошлого года Индира Едильбаева и ее избранник Камалдин Камирдинов сыграли пышную свадьбу. В конце марта Индире исполнится 33 года.