"Как можно скорее": Индира Едильбаева ответила на вопрос, планирует ли стать мамой
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Казахстанская певица Индира Едильбаева провела очередную сессию "вопрос-ответ" в Instagram и ответила на вопросы своих фанатов о личной жизни и работе, передает NUR.KZ.
Певица призналась, что относится к той категории людей, которые предпочитают делать, нежели сидеть сложа руки. Сейчас она занята творчеством и готовит "нечто крутое" для своих зрителей.
"Надеюсь, в скором времени смогу вас порадовать новыми треками", - заявила она.
У Индиры поинтересовались, о чем она больше всего сожалеет в своей жизни.
"Ни о чем не сожалею. Каждая сложная ситуация послужила опытом, каждый сложный человек послужил учителем и помог мне раскрыть свои сильные стороны. Время не вернешь, поэтому лучше жить сейчас", - порассуждала артистка.
Она также добавила, что ее ничто не может оттолкнуть в людях, она "искренне относится ко всем и получает такое же отношение в ответ".
У певицы спросили, планирует ли она стать мамой.
"Конечно, как можно скорее", - ответила она.
Напомним, в сентябре прошлого года Индира Едильбаева и ее избранник Камалдин Камирдинов сыграли пышную свадьбу. В конце марта Индире исполнится 33 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2065950-kak-mozhno-skoree-indira-edilbaeva-otvetila-na-vopros-planiruet-li-stat-mamoy/