Довел до слез: Жигер Ауыпбаев подарил отцу новый автомобиль на день рождения

Казахстанский исполнитель Жигер Ауыпбаев устроил пожилому отцу сюрприз на день рождения и довел его до слез - артист подарил имениннику новый автомобиль, передает NUR.KZ.

"Отец, поздравляю вас с днем рождения! Примите мой маленький подарок. Это только начало. Даст Бог, впереди большие автомобили, большие подарки. Дорогие читатели, если у вас есть хорошие пожелания для моего отца, то, пожалуйста, пишите", - отметил Жигер.

Его сюрприз растрогал пожилого отца до слез. Именинник уехал из автосалона на своем ходу, сев за руль "железного коня".

Жигер Ауыпбаев с отцом. Скрин: instagram.com/jiger_auypbaev_official

"Пусть послужит во благо", "Отец этого достоин", "И моя мечта - подарить папе машину", ""Друг, ты настоящий мужчина, долгих лет твоим родителям", - написали ему подписчики под публикацией.

Ранее артист появился в образе турецкого султана с незнакомкой и заинтриговал Сеть.