Довел до слез: Жигер Ауыпбаев подарил отцу новый автомобиль на день рождения
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Казахстанский исполнитель Жигер Ауыпбаев устроил пожилому отцу сюрприз на день рождения и довел его до слез - артист подарил имениннику новый автомобиль, передает NUR.KZ.
"Отец, поздравляю вас с днем рождения! Примите мой маленький подарок. Это только начало. Даст Бог, впереди большие автомобили, большие подарки. Дорогие читатели, если у вас есть хорошие пожелания для моего отца, то, пожалуйста, пишите", - отметил Жигер.
Его сюрприз растрогал пожилого отца до слез. Именинник уехал из автосалона на своем ходу, сев за руль "железного коня".
"Пусть послужит во благо", "Отец этого достоин", "И моя мечта - подарить папе машину", ""Друг, ты настоящий мужчина, долгих лет твоим родителям", - написали ему подписчики под публикацией.
Ранее артист появился в образе турецкого султана с незнакомкой и заинтриговал Сеть.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2085593-dovel-do-slez-zhiger-auypbaev-podaril-ottsu-novyy-avtomobil-na-den-rozhdeniya/