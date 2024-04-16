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Довел до слез: Жигер Ауыпбаев подарил отцу новый автомобиль на день рождения

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Жигер Ауыпбаев
Жигер Ауыпбаев. Фото: instagram.com/jiger_auypbaev_official

Казахстанский исполнитель Жигер Ауыпбаев устроил пожилому отцу сюрприз на день рождения и довел его до слез - артист подарил имениннику новый автомобиль, передает NUR.KZ.

"Отец, поздравляю вас с днем рождения! Примите мой маленький подарок. Это только начало. Даст Бог, впереди большие автомобили, большие подарки. Дорогие читатели, если у вас есть хорошие пожелания для моего отца, то, пожалуйста, пишите", - отметил Жигер.

Его сюрприз растрогал пожилого отца до слез. Именинник уехал из автосалона на своем ходу, сев за руль "железного коня".

Жигер Ауыпбаев с отцом
Жигер Ауыпбаев с отцом. Скрин: instagram.com/jiger_auypbaev_official

"Пусть послужит во благо", "Отец этого достоин", "И моя мечта - подарить папе машину", ""Друг, ты настоящий мужчина, долгих лет твоим родителям", - написали ему подписчики под публикацией.

Ранее артист появился в образе турецкого султана с незнакомкой и заинтриговал Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2085593-dovel-do-slez-zhiger-auypbaev-podaril-ottsu-novyy-avtomobil-na-den-rozhdeniya/

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