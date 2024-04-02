"Кто рядом с султаном?": Жигер Ауыпбаев появился в колоритном образе с незнакомкой (видео)

Казахстанский певец Жигер Ауыпбаев появился в образе турецкого султана в компании незнакомой красавицы. Видео из Стамбула исполнитель разместил в своем Instagram, передает NUR.KZ.

"Султан Сулейман", - лаконично подписал Жигер колоритное видео.

На кадрах артист появляется в образе султана с красивой незнакомкой на фоне величественной мечети. Фанаты принялись гадать, что за девушка рядом с певцом. Они также восхитились локацией и костюмами.

"Какой высокий султан Сулейман", "Что этот парень ел, что так вырос?", "Почему музыка из "Черной любви?", "Можно нам узнать, кто рядом с султаном?", "Когда той?", "Это не Дана Кентай? Мне показалось, что это она", "Очень красивая локация и костюмы, все очень красиво. Эстетика во всем, очень хорошая идея", "Красиво, как в сериале "Великолепный век", - гласят многочисленные комментарии под видео.