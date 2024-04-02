Top.Mail.Ru
Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Кто рядом с султаном?": Жигер Ауыпбаев появился в колоритном образе с незнакомкой (видео)

Опубликовано:

Жигер Ауыпбаев с незнакомкой
Жигер Ауыпбаев с незнакомкой. Кадр из видео: instagram.com/jiger_auypbaev_official

Казахстанский певец Жигер Ауыпбаев появился в образе турецкого султана в компании незнакомой красавицы. Видео из Стамбула исполнитель разместил в своем Instagram, передает NUR.KZ.

"Султан Сулейман", - лаконично подписал Жигер колоритное видео.

На кадрах артист появляется в образе султана с красивой незнакомкой на фоне величественной мечети. Фанаты принялись гадать, что за девушка рядом с певцом. Они также восхитились локацией и костюмами.

"Какой высокий султан Сулейман", "Что этот парень ел, что так вырос?", "Почему музыка из "Черной любви?", "Можно нам узнать, кто рядом с султаном?", "Когда той?", "Это не Дана Кентай? Мне показалось, что это она", "Очень красивая локация и костюмы, все очень красиво. Эстетика во всем, очень хорошая идея", "Красиво, как в сериале "Великолепный век", - гласят многочисленные комментарии под видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2077439-kto-ryadom-s-sultanom-zhiger-auypbaev-poyavilsya-v-koloritnom-obraze-s-neznakomkoy-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.