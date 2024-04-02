"Кто рядом с султаном?": Жигер Ауыпбаев появился в колоритном образе с незнакомкой (видео)
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Казахстанский певец Жигер Ауыпбаев появился в образе турецкого султана в компании незнакомой красавицы. Видео из Стамбула исполнитель разместил в своем Instagram, передает NUR.KZ.
"Султан Сулейман", - лаконично подписал Жигер колоритное видео.
На кадрах артист появляется в образе султана с красивой незнакомкой на фоне величественной мечети. Фанаты принялись гадать, что за девушка рядом с певцом. Они также восхитились локацией и костюмами.
"Какой высокий султан Сулейман", "Что этот парень ел, что так вырос?", "Почему музыка из "Черной любви?", "Можно нам узнать, кто рядом с султаном?", "Когда той?", "Это не Дана Кентай? Мне показалось, что это она", "Очень красивая локация и костюмы, все очень красиво. Эстетика во всем, очень хорошая идея", "Красиво, как в сериале "Великолепный век", - гласят многочисленные комментарии под видео.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2077439-kto-ryadom-s-sultanom-zhiger-auypbaev-poyavilsya-v-koloritnom-obraze-s-neznakomkoy-video/