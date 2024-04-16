"Сама пишу рекламодателям": Мадлен рассказала, на чем зарабатывает и как копит деньги

В интервью для YouTube-проекта Бейбита Алибекова автор инстаблога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, похвасталась навыками накопления денег, передает NUR.KZ.

Рассказывая Алибекову о том, как ей удалось заработать на люксовое авто за 220 млн тенге, Мамадалиева объяснила свой принцип, по которому она копит деньги.

"Допустим, ты откладываешь в месяц 5 миллионов тенге. Ты берешь на какие-то свои расходы из этой копилки миллион. Но ты берешь у себя в долг. И ты должен себе этот миллион в течение, например, 10 дней вернуть обратно. То есть, ты не должен взять, потратить и забыть, ты должен вернуть, а лучше постараться 2 миллиона туда положить. И ты тут же начинаешь думать: "как мне заработать?" - поделилась Мадлен.

25-летняя инстадива также рассказала о своих принципах заработка на своем блоге.

"Очень часто, когда мне нужны деньги, я пишу рекламодателям сама. Я им сама предлагаю помочь заработать больше. Люди думают, что блогеры - халявщики, которым все лишь бы бесплатно получить. Но если посмотреть глубже, я беру 1,5 миллиона тенге за 4 сторис, а делаю 8-10 и не беру доплату. Мне не жалко, зато люди ко мне возвращаются потом, а я через 2 года могу купить себе вот такую машину", - рассказала блогерша.

Недавно Мадлен ответила на хейт блогеров.