"Мы тоже учимся реагировать": Мадлен ответила на хейт в адрес блогеров

Автор популярного блога Мадлен посредством Instagram-сторис ответила всем, кто обвиняет блогеров в бездействии на фоне ситуации с паводками в стране, передает NUR.KZ.

Мадлен отметила, что несмотря на "массовую истерию" в соцсетях по поводу блогеров, ей хочется делать больше действий, чем слов. Инстадива решила обратиться к хейтерам.

"Вы знаете, мы такие же люди, как и вы. Блогеры - такой же народ. И вот эта агрессия, что мы кого-то обманываем на курсах и так далее - эти курсы вы покупаете у блогеров сами, своими руками. Отправляете деньги, чтобы получить какую-то информацию, которая вам актуальна.

Вы сами покупаете товар, который вам нужен, я могу его лишь порекомендовать, насильно вас никто не заставляет это делать. Это моя работа. У нас тоже есть свои семьи, обязательства, кредиты, нужды - все, как у вас", - сказала Мадлен.

Продолжив мысль о помощи пострадавшим от паводков, блогерша отметила, что любое благое дело она делает бескорыстно, искренне и от души.

"Также пишут: "А что проснулись? А что так поздно?". Друзья, мы точно так же, как и вы, учимся реагировать на стихийные бедствия в нашей стране. Мы не знали, как реагировать на землетрясения в Алматы, что делать. И точно так же мы не знаем, как реагировать сейчас. Мы учимся. Прошу понять и простить", - заключила инстадива.

Накануне Мадлен рассказывала, как поправилась на 10 кг за год.