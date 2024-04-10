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"Мы тоже учимся реагировать": Мадлен ответила на хейт в адрес блогеров

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Автор популярного блога Мадлен посредством Instagram-сторис ответила всем, кто обвиняет блогеров в бездействии на фоне ситуации с паводками в стране, передает NUR.KZ.

Мадлен отметила, что несмотря на "массовую истерию" в соцсетях по поводу блогеров, ей хочется делать больше действий, чем слов. Инстадива решила обратиться к хейтерам.

"Вы знаете, мы такие же люди, как и вы. Блогеры - такой же народ. И вот эта агрессия, что мы кого-то обманываем на курсах и так далее - эти курсы вы покупаете у блогеров сами, своими руками. Отправляете деньги, чтобы получить какую-то информацию, которая вам актуальна.

Вы сами покупаете товар, который вам нужен, я могу его лишь порекомендовать, насильно вас никто не заставляет это делать. Это моя работа. У нас тоже есть свои семьи, обязательства, кредиты, нужды - все, как у вас", - сказала Мадлен.

Продолжив мысль о помощи пострадавшим от паводков, блогерша отметила, что любое благое дело она делает бескорыстно, искренне и от души.

"Также пишут: "А что проснулись? А что так поздно?". Друзья, мы точно так же, как и вы, учимся реагировать на стихийные бедствия в нашей стране. Мы не знали, как реагировать на землетрясения в Алматы, что делать. И точно так же мы не знаем, как реагировать сейчас. Мы учимся. Прошу понять и простить", - заключила инстадива.

Накануне Мадлен рассказывала, как поправилась на 10 кг за год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2082410-my-tozhe-uchimsya-reagirovat-madlen-otvetila-na-heyt-v-adres-blogerov/

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