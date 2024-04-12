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Жазира Байрбекова порассуждала, за каких мужчин не стоит выходить замуж

Опубликовано:

Жазира Байрбекова
Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Казахстанская исполнительница Жазира Байрбекова опубликовала пост в Instagram, в котором поделилась мнением о том, с какими мужчинами лучше не вступать в брак, передает NUR.KZ.

45-летняя артистка обратилась к прекрасной половине человечества.

"Девушки, не выходите замуж за тиранов, даже если они вас очень сильно любят.

Страсть и пламя любви не будут гореть вечно. Беспощадные мужчины могут быть добрыми, пока есть влюбленность. А как только эти чувства угаснут, они не будут сдерживать свою жестокость.

Когда он влюбится в другую, то перестанет вас считать за человека. А добрый человек, я думаю, даже если не будет любить вас, то будет стараться не обидеть и не задеть вас, ничего плохого не сделает, будет вас уважать", - поделилась размышлениями Байрбекова, опубликовав снимок с дочерью.

Недавно Жазира Байрбекова поделилась романтическим видео с мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2083886-zhazira-bayrbekova-porassuzhdala-za-kakih-muzhchin-ne-stoit-vyhodit-zamuzh/

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