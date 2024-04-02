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"Неувядающая любовь": Жазира Байрбекова поделилась романтическим видео с мужем

Опубликовано:

Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров
Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Казахстанская исполнительница Жазира Байрбекова поделилась романтическими кадрами с супругом - певцом Жанболатом Ербатыровым. Фанаты в соцсети умилились видео, передает NUR.KZ.

На видео Жазира и Жанболат кружатся в вальсе, улыбаясь друг другу.

"Назвать его возлюбленным, так он не парень мне, а муж. Сказать, что он моя любовь, так прошло не 2-3 года, как мы поженились, а целых 28 лет.

Молодоженами нас не назовешь, ведь мы уже не молоды. А называть нас стариками рановато - мы еще не старые.

Скажите, как красиво называют таких, как мы? Ерболат, мне поставить красное или белое сердечко?" - отметила она.

"Называйте его "моя половинка", "моя опора", "Как бы не называли, все к лицу", "Неувядающая любовь", "Желаю вам состариться на одной подушке", - написали подписчики.

Напомним, недавно Жазира Байрбекова и Жанболат Ербатыров отметили 28-ю годовщину свадьбы в Малайзии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2077727-neuvyadayuschaya-lyubov-zhazira-bayrbekova-podelilas-romanticheskim-video-s-muzhem/

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