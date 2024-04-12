"Всегда отдаем 10% дохода на благотворительность": Бота Нурсеитова ответила на критику в Сети

Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова ответила хейтеру на критику. Она отметила, что ее семья регулярно перечисляет часть доходов на благотворительность, передает NUR.KZ.

Все началось со вчерашнего Instagram-поста Нурсеитовой - она выложила несколько своих фотографий в разных образах с интригующей подписью.

"Он сводил женщин с ума, но я уже была сумасшедшей, поэтому с ума свела его я", - написала блогерша.

Комментарии под публикацией были разные: один из негативных касался текущей ситуации с паводками в стране. Пользователь Сети обвинил Нурсеитову в неуместной "в такое время" публикации. Бота решила ответить ему публично.

"Мы занимаемся благотворительностью не для соцсетей. Раскрою вам секрет один раз - на протяжении нескольких лет мы отдаем 10% от общего дохода! Это всегда - вне зависимости от времени, ЧП в Казахстане и так далее.

Мы с сестрами занимаемся этим уже давно. Я бы и дальше не писала об этом, но раз пишут такое, в первый и последний раз отвечаю", - сказала Нурсеитова.

Недавно блогерша прогулялась по Нью-Йорку в пижамном наряде.