"Расцвела": Бота Нурсеитова прошлась по Нью-Йорку в пижамном наряде
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Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова продолжает делиться яркими кадрами из американского Нью-Йорка - ее новые снимки в пижамном образе оценили в Сети, передает NUR.KZ.
Вот уже вторую неделю Бота Нурсеитова находится в США - блогерша посетила несколько городов, однако основным пунктом назначения стал Нью-Йорк.
Девушка прогулялась по большому городу в наряде в пижамном стиле и сделала несколько фотографий.
"В связи с последними новостями в Казахстане хочется отвлечься от всего и пожелать всем хорошего дня! Доброе утро в Нью-Йорке", - подписала публикацию Нурсеитова.
Аудитория Боты в Instagram похвалила образ.
"Красотка", "Умница", "Бота, расцвела! И так была красотка, но сейчас вообще огонь", "Красавица! Тебе так идет Нью-Йорк", - подметили подписчики в комментариях.
Ранее подписчики блога Нурсеитовой оценивали стильные образы, которые она примерила в первые дни нахождения в Штатах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2077565-rastsvela-bota-nurseitova-proshlas-po-nyu-yorku-v-pizhamnom-naryade/