"Расцвела": Бота Нурсеитова прошлась по Нью-Йорку в пижамном наряде

Казахстанская блогерша Бота Нурсеитова продолжает делиться яркими кадрами из американского Нью-Йорка - ее новые снимки в пижамном образе оценили в Сети, передает NUR.KZ.

Вот уже вторую неделю Бота Нурсеитова находится в США - блогерша посетила несколько городов, однако основным пунктом назначения стал Нью-Йорк.

Девушка прогулялась по большому городу в наряде в пижамном стиле и сделала несколько фотографий.

"В связи с последними новостями в Казахстане хочется отвлечься от всего и пожелать всем хорошего дня! Доброе утро в Нью-Йорке", - подписала публикацию Нурсеитова.

Аудитория Боты в Instagram похвалила образ.

"Красотка", "Умница", "Бота, расцвела! И так была красотка, но сейчас вообще огонь", "Красавица! Тебе так идет Нью-Йорк", - подметили подписчики в комментариях.

Ранее подписчики блога Нурсеитовой оценивали стильные образы, которые она примерила в первые дни нахождения в Штатах.