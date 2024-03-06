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Тогда и сейчас: Гульзира Айдарбекова показала фотографию из детства

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Гульзира Айдарбекова
Гульзира Айдарбекова. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Гульзира Айдарбекова, мама и продюсер популярного певца Кайрата Нуртаса, опубликовала в историях Instagram архивную фотографию, сделанную в детские годы, передает NUR.KZ.

Просмотр семейных фотоальбомов - верный способ окунуться в ностальгию. Судя по всему, Гульзире Айдарбековой этого и хотелось.

55-летняя мама и продюсер Кайрата Нуртаса нашла фотографию из далеких школьных времен, где она, будучи еще совсем маленькой девочкой, позировала в школьной форме и белом бантике для портретной съемки.

"Со времен детства, не помню точно, сколько мне здесь лет", - подписала архивный снимок Айдарбекова, публикуя его в Instagram-историях.

Гульзира Айдарбекова
Гульзира Айдарбекова. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Недавно в семейном архиве Гульзира Айдарбекова отыскала фотографию Кайрата Нуртаса с поклонницами 18-летней давности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2064761-togda-i-seychas-gulzira-aydarbekova-pokazala-fotografiyu-iz-detstva/

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