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"Я - неидеальная мать": Наталья Подольская показала фото на отдыхе с сыновьями

Опубликовано:

Наталья Подольская
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Наталья Подольская поделилась фотографиями с детьми, сделанными во время отдыха в Египте. Российская певица решила порассуждать о материнстве, передает NUR.KZ.

"Честно скажу, я - неидеальная мать. Часто я занята своими делами, и чтобы "вынырнуть" из них, Тема может несколько раз сказать: "Мама, ну посмотри!". Я бываю нетерпелива и раздражаюсь. Часто. Но я очень стараюсь.

Я настраиваюсь на время, которое хочу провести с ними, я его планирую в своей голове… Типа, что мы будем делать вместе. Иногда вообще ничего не надо делать, просто быть рядом и смотреть", - призналась исполнительница хита "Поздно", публикуя теплые снимки с сыновьями.

Недавно Наталья Подольская очаровала Сеть яркими весенними образами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2083295-ya-neidealnaya-mat-natalya-podolskaya-pokazala-foto-na-otdyhe-s-synovyami/

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