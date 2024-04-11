"Я - неидеальная мать": Наталья Подольская показала фото на отдыхе с сыновьями

Наталья Подольская поделилась фотографиями с детьми, сделанными во время отдыха в Египте. Российская певица решила порассуждать о материнстве, передает NUR.KZ.

"Честно скажу, я - неидеальная мать. Часто я занята своими делами, и чтобы "вынырнуть" из них, Тема может несколько раз сказать: "Мама, ну посмотри!". Я бываю нетерпелива и раздражаюсь. Часто. Но я очень стараюсь.

Я настраиваюсь на время, которое хочу провести с ними, я его планирую в своей голове… Типа, что мы будем делать вместе. Иногда вообще ничего не надо делать, просто быть рядом и смотреть", - призналась исполнительница хита "Поздно", публикуя теплые снимки с сыновьями.

Недавно Наталья Подольская очаровала Сеть яркими весенними образами.