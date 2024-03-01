"Невозможно выбрать": Наталья Подольская в ярких весенних образах очаровала Сеть

41-летняя певица Наталья Подольская представила на суд поклонников ряд новых весенних образов. Фотографии она выложила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Наталья Подольская украсила обложку журнала BONJOUR.

"Какую Наталью Юрьевну выбираешь ты? Спасибо за красивые фотографии", - отметила она, разместив в карусели ряд красочных фото.

Яркие образы Натальи пришлись по душе ее фолловерам, они осыпали ее комплиментами в комментариях.

"Конечно же, второй. Вам очень идет изумрудный цвет, в нем подчеркивается цвет ваших глаз и образ становится дерзкий, в то же время с какой-то загадкой!", "Зеленое атласное платье", "Красотка во всех образах", "Все образы великолепны", "Невозможно выбрать какой-то один", "Безупречная красота, но везде разная", - написали комментаторы.