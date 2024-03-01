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"Невозможно выбрать": Наталья Подольская в ярких весенних образах очаровала Сеть

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Наталья Подольская
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

41-летняя певица Наталья Подольская представила на суд поклонников ряд новых весенних образов. Фотографии она выложила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Наталья Подольская украсила обложку журнала BONJOUR.

"Какую Наталью Юрьевну выбираешь ты? Спасибо за красивые фотографии", - отметила она, разместив в карусели ряд красочных фото.

Яркие образы Натальи пришлись по душе ее фолловерам, они осыпали ее комплиментами в комментариях.

"Конечно же, второй. Вам очень идет изумрудный цвет, в нем подчеркивается цвет ваших глаз и образ становится дерзкий, в то же время с какой-то загадкой!", "Зеленое атласное платье", "Красотка во всех образах", "Все образы великолепны", "Невозможно выбрать какой-то один", "Безупречная красота, но везде разная", - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063906-nevozmozhno-vybrat-natalya-podolskaya-v-yarkih-vesennih-obrazah-ocharovala-set/

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