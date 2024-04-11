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"Усыпал меня цветами": 44-летняя Боня рассказала, как за ней ухаживает поклонник

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Виктория Боня
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

44-летняя Виктория Боня рассказала о том, что у нее появился новый поклонник. Она также показала фото с корзинами цветов, подаренных им, в соцсети, передает NUR.KZ.

Теледива запечатлелась дома в коротком атласном халате среди корзин с цветами. Она поделилась своими впечатлениями от знакомства с новым поклонником.

"Мы знакомы всего 4 дня, а он уже усыпал меня цветами. Сегодня я ходила на свидание. Как познакомились? Не поверите, он просто постучал сам в мою дверь, прям как в кино, а самое приятное, что у него нет Инстаграма! Завтра снова идем на свидание", - призналась Боня.

"А предыдущий жених где?", "Как вы отлично выглядите! Новый избранник живет в Москве или как вы, проездом?", "А глаза грустные", "А как он узнал ваш адрес?", "Боня красивая. Но видно, что не радуют цветы. Назло бывшему мужчине делает", - озвучили свои предположения и вопросы подписчики.

Недавно Боня похвасталась результатом своего похудения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2083268-usypal-menya-tsvetami-44-letnyaya-bonya-rasskazala-kak-za-ney-uhazhivaet-poklonnik/

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