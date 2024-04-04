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"Тело подтянулось": 44-летняя Виктория Боня похвасталась результатом похудения

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Виктория Боня
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

44-летняя российская телеведущая Виктория Боня показала результат похудения, разместив новое фото в своем Instagram. Она заявила, что довольна итогом, передает NUR.KZ.

Боня запечатлелась в ванной комнате в нижнем белье. Легкую рубашку она подвернула, чтобы показать свою талию. В течение пяти дней теледива ограничивала себя в питании, чтобы достичь результата и иметь тело мечты.

"Я уже вижу результаты. Тело прям подтянулось. Сейчас поеду на водные процедуры, а потом взвешиваться", - отметила она.

"Операция на ягодицы прошла неуспешно! Совсем неестественная", "Пример человека, который не только говорит, а еще и делает! Без отмазок", "А почему *опка квадратная с ямами?", "Что с ягодицами?", "Экстремально худеть после 30 лет вообще опасно для лица! Риск обвисания кожи есть, тело подтянется, лицо сильно постареть может", "Какая сила воли. Какая вы красотка", - по-разному отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2079029-telo-podtyanulos-44-letnyaya-viktoriya-bonya-pohvastalas-rezultatom-pohudeniya/

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