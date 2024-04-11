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"Ноунеймов не трогают": Динара Сатжан дала совет себе 20-летней

Опубликовано:

Динара Сатжан
Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан рассказала, что бы посоветовала самой себе в 20 лет. На размышления ее натолкнула встреча со студентами, передает NUR.KZ.

На вопрос "Что бы Вы пожелали себе 20-летней" Динара Сатжан ответила, что пожелала бы себе быть еще смелее. Телеведущая также рассказала один интересный случай, который произошел с ней во время работы на одном из телеканалов.

"У меня были сложные отношения с одной из замов руководителя. Она регулярно "вставляла мне палки в колеса". Мне это все надоело. Я пришла к ней в кабинет. Закрыла за собой дверь. Села за стол. И сказала: "Я не уйду с этого телеканала, эфира и не закрою проект, лишь только потому, что не нравлюсь вам. Я уйду тогда, когда сама захочу. Поэтому все это бесполезно". В общем-то, после этого разговора мы с ней даже подружились", - поделилась Сатжан.

Оглядываясь на эту ситуацию, Динара призвала не реагировать на хейтеров.

"Это не Ваша проблема. Когда Вас критикуют, хейтят, осуждают, делают контент на Вашем имени - это знак, что Вы впереди. Ноунеймов не трогают", - сказала телеведущая.

Напоследок она обратилась к молодому поколению с пожеланием.

"Дерзайте! Воплощайте свои идеи в жизнь! Здесь и сейчас! Пробуйте! Опережайте свои страхи! Это Ваше время!" - заключила Сатжан.

Недавно мы писали о том, что сердце Динары Сатжан несвободно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2082872-nouneymov-ne-trogayut-dinara-satzhan-dala-sovet-sebe-20-letney/

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