"Лишний вес не идет никому": Мадлен рассказала, как поправилась на 10 кг за год

Казахстанская блогерша Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, рассказала, как резко набрала 10 кг. По ее словам, с этой проблемой она борется уже не первый год, передает NUR.KZ.

Отвечая на вопросы подписчиков, Мадлен показала, как выглядела на пике набора лишнего веса. По словам блогерши, она не поняла, как это произошло.

"Я была в депрессии, так как работала моделью, и мое лицо меня кормит. Для меня очень важна моя внешность, как и для нас всех", - написала инстадива.

Сторис Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Позже Мадлен добавила, что у нее проблема с резким набором веса остро стоит уже четыре года.

"Я год вроде бы следила: как минимум, я ем два раза в день, стараюсь ходить. Но не всегда я веду какой-то активный образ жизни. Последний месяц я за себя взялась и скинула уже 4 кг.

Но вы не поверите - за год я набрала 10 кг опять. Еще бы пару кило, и это было бы очень на мне заметно. У меня все уходит в бедра и ноги, появляется целлюлит, а он мне не идет. Лишний вес не идет никому", - сказала блогерша.

В заключение Мамадалиева обратилась к подписчицам с аналогичной проблемой, чтобы дать им знать, что они не одиноки.

"У меня так же. Несмотря на то, что я стараюсь есть качественную еду, не объедаться, не есть много - у меня так же. Вы не одна", - подытожила Мадлен.

Накануне Мадлен ответила, хочет ли стать мамой.