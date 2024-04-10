"Мамина копия": Лобода показала подросшую дочь в день ее рождения
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Украинская исполнительница Светлана Лобода поздравила старшую дочь с днем рождения в Instagram. Артистка показала несколько свежих фотографий Евы, передает NUR.KZ.
Евангелине, старшей дочери Лободы, исполнилось 13 лет. Знаменитая мама обратилась к ней публично, написав в Instagram поздравление и опубликовав десяток фотографий.
"Я так горжусь тобой и так люблю тебя, моя добрая, мудрая, красивая, ранимая, умная девочка! Пусть твоя дорога будет легкой и очень интересной! Я всегда буду рядом и всегда и во всем поддержу тебя. Верю в тебя, люблю тебя, моя красотка! С Днем Рождения, любимка", - написала Лобода.
К поздравлениям присоединились и поклонники исполнительницы хита "Имя".
"Нереальные девочки! Счастья имениннице и всей семье", "С Днем рождения, наш любимый философ! Пусть жизнь будет наполнена невероятными красками! Живи ярко, ничего не бойся, развивайся и удивляй нас своими не по возрасту мудрыми мыслями! Любим очень-очень!", "Мамина маленькая копия", "С днем рождения Евочку. Мирного неба над головой и самого светлого и прекрасного будущего", - пожелали в комментариях.
Недавно Светлана Лобода попозировала в эффектных концертных костюмах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2082323-mamina-kopiya-loboda-pokazala-podrosshuyu-doch-v-den-ee-rozhdeniya/