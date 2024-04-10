"Мамина копия": Лобода показала подросшую дочь в день ее рождения

Украинская исполнительница Светлана Лобода поздравила старшую дочь с днем рождения в Instagram. Артистка показала несколько свежих фотографий Евы, передает NUR.KZ.

Евангелине, старшей дочери Лободы, исполнилось 13 лет. Знаменитая мама обратилась к ней публично, написав в Instagram поздравление и опубликовав десяток фотографий.

"Я так горжусь тобой и так люблю тебя, моя добрая, мудрая, красивая, ранимая, умная девочка! Пусть твоя дорога будет легкой и очень интересной! Я всегда буду рядом и всегда и во всем поддержу тебя. Верю в тебя, люблю тебя, моя красотка! С Днем Рождения, любимка", - написала Лобода.

К поздравлениям присоединились и поклонники исполнительницы хита "Имя".

"Нереальные девочки! Счастья имениннице и всей семье", "С Днем рождения, наш любимый философ! Пусть жизнь будет наполнена невероятными красками! Живи ярко, ничего не бойся, развивайся и удивляй нас своими не по возрасту мудрыми мыслями! Любим очень-очень!", "Мамина маленькая копия", "С днем рождения Евочку. Мирного неба над головой и самого светлого и прекрасного будущего", - пожелали в комментариях.

Недавно Светлана Лобода попозировала в эффектных концертных костюмах.