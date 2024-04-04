Корсеты и латекс: Лобода попозировала в эффектных концертных костюмах

Украинская поп-звезда Светлана Лобода показала новые концертные образы в Instagram - певица попозировала в эффектных корсетах и платьях из латекса, передает NUR.KZ.

Исполнительница хитов "Superstar" и "Твои глаза" сейчас активно гастролирует по миру - в данный момент Лобода дает концерты в трех крупных городах Соединенных Штатов. Артистка показала образы, в которых выходит на сцену - платья из латекса и разные корсеты.

"3 недели в туре, нет времени фото вам показать… а тут столько красоты", - призналась Лобода.

Певица также поблагодарила фанатов за поддержку ее новой музыки.

"Отдавать - значит жить. Обожаю свою работу. И возможность экспериментировать и делать что-то для вас. Спасибо за то, как вы встречаете на каждом концерте песню "Имя". Вдохновляюсь", - отметила поп-дива.