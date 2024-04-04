"Тебе идет ханбок": Дамеля Sweet очаровала образом в корейском национальном стиле

Автор популярного блога в Instagram Дамеля Sweet продолжает делиться с подписчиками яркими кадрами, снятыми в Южной Корее. Блогер-миллионник примерила традиционный костюм, передает NUR.KZ.

Дамеля примерила ханбок - традиционное корейское одеяние - и отправилась во дворцовый комплекс Кенбоккун. Блогерша поделилась не только атмосферными фотографиями, но и небольшими лайфхаками для посещения дворца.

"Во дворец Кенбоккун приходите сразу в ханбоке, для вас будет отдельная очередь (VIP-проход). Ханбок сдается в аренду возле дворца, и лучше пойти в премиум-магазины аренды (будет пышнее и качество лучше, на месте вам соберут волосы, дадут необходимую обувь и сумки).

А еще, какое счастье петь наши песни у реки Хан и гулять по резиденции президента на закате", - отметила Дамеля.

Подписчики девушки похвалили ее образ и отметили необычайную красоту этого места.

"Тут же снимали дораму, да?", "Тебе так идет ханбок", "Вы украшаете Корею", "Красавица", "Привет из Турции", "Каждый уголок Сеула - любовь", - отметили в комментариях.

Недавно Дамеля Sweet восхищала Казнет фотографиями, сделанными в Сеуле.