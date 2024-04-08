"Привыкла к новой роли": Фариза Тореали рассказала о материнстве

Даре, дочеры блогерши Фаризы Тореали и спортсмена Дархана Нортаева, исполнилось 5 месяцев. Молодая мама поделилась впечатлениями о материнстве в Instagram, передает NUR.KZ.

Младшая сестра певца Торегали Тореали Фариза опубликовала теплую фотосессию с супругом и дочерью. Лицо малышки, однако, блогерша до сих пор не показывает подписчикам.

По рассказам девушки, она привыкла к новой роли молодой мамы.

"Она уже большая девочка, слава Всевышнему. Я привыкла к новой прекрасной роли матери, новому этапу жизни. Уход за ребенком требует сил, времени, терпения, упорства и бесконечной любви. Когда мы устаем, детский смех заряжает наши гормоны счастья, и мы набираемся сил.

Я глубоко прочувствовала, что значит быть счастливой в моменте. Давайте наслаждаться, дарить любовь и не стесняться говорить теплые слова", - написала Фариза под публикацией.

Фариза Тореали и Дархан Нортаев - любители красивых фотосессий. Недавно молодая пара выложила завораживающие снимки, сделанные на озере Кольсай.