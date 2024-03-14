"Как красиво": Фариза Тореали с супругом поделились сказочными кадрами с озера Кольсай

Сестра казахстанского исполнителя Торегали Тореали Фариза показала кадры с весенней фотосессии, которую они с мужем сделали на озере Кольсай. Фотосессия восхитила подписчиков, передает NUR.KZ.

Сотни тюльпанов, розовая лодка и природа неописуемой красоты - все это сделало фотосессию Фаризы Тореали и Дархана Нортаева по-настоящему эффектной. Блогерша поразмышляла о весне как о поре обновления.

"Весна... Холодные дни позади, снег тает, земля зеленеет, все вокруг цвет, у природы это пора обновления. Пусть эта весна заставляет наши сердца цвести. Пусть в них никогда не гаснет свет, тепло и любовь", - написала Фариза под фотографиями, сделанными на Кольсайских озерах.

Подписчики пришли в восторг от увиденного.

"Красота", "Какие фото!", "Раньше не видела такой романтики", "Выглядит как монтаж - какое прекрасное место!", "А у нас еще снег не растаял, погода холодная", "Это такие воспоминания", - написали в комментариях под публикацией.

Недавно супруг Фаризы Тореали арендовал каток, чтобы преподнести ей подарок.