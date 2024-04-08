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"От порядочного с хорошей генетикой": Мадлен рассказала, хочет ли детей

Опубликовано:

Мадлен на пляже в бикини
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Популярная казахстанская блогерша Мадлен ответила на вопросы подписчиков в Instagram-сторис о будущих детях и о том, кто такая "люксовая женщина", передает NUR.KZ.

Отвечая на вопросы подписчиков, 25-летняя Мадлен призналась - в будущем она хочет стать мамой, причем как минимум двоих детишек.

"Только от порядочного, ответственного, любящего мужчины с хорошей генетикой. А ребенка можно быстро сделать", - поделилась блогерша.

Кроме этого, Мадлен поведала о своем образе "люксовой женщины" - по ее мнению, дело здесь отнюдь не в дорогой брендовой одежде.

"Люкс - это, в первую очередь, порода и благородство. Это про манеры, поставленную речь, фарфоровую кожу и минимализм макияжа, аккуратный маникюр, чистая одежда, доброта и уважение к окружающим.

Это не про бренды вообще. Бренды можно купить, а над этими качествами нужно работать", - заключила инстадива.

Сторис Мадлен
Сторис Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Недавно Мадлен раскрыла подробности личной жизни и призналась, что на протяжении 6 лет была беспрерывно в отношениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2080613-ot-poryadochnogo-s-horoshey-genetikoy-madlen-rasskazala-hochet-li-detey/

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