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"Важно проводить время вдвоем": Ксения Собчак показала подросшего сына (видео)

Опубликовано:

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак улетела отдыхать в Дубай с сыном Платоном - 42-летняя телеведущая показала в Instagram теплое видео с мальчиком на фоне солнечных пейзажей, передает NUR.KZ.

Долгие прогулки по побережью и свежий ветер с настоящего моря - по словам Ксении, это именно то, чего ей так не хватало.

На видео из Дубая Собчак с сыном Платоном, держась за руки, наслаждаются пейзажами большого города. Отличительным элементом образа Ксении стала шляпка с широкими полями. Маленький Платон бегал босоногим.

"Очень важно проводить время вдвоем, без всех. И обязательно в красоте", - подписала ролик телеведущая.

Подписчики Ксении Анатольевны оставили множество комментариев под публикацией.

"Какая стильная! Как всегда! Отличного отдыха!", "Как люди носят шляпы, что они у них не слетают на ветру, может, подскажет кто? Не шутка", "Ксения, какой образ!", "Удачного отдыха! Здорово вот так отдыхать вместе", - отметили пользователи Instagram.

Недавно Собчак высказывалась о принятии собственной внешности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2078753-vazhno-provodit-vremya-vdvoem-kseniya-sobchak-pokazala-podrosshego-syna-video/

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