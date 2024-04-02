Ксения Собчак: Офигенное чувство, когда принимаешь себя и свою внешность

42-летняя российская телеведущая Ксения Собчак отметила, что относиться легко к колкостям хейтеров в Сети ей помогает чувство самодостаточности, передает NUR.KZ.

Теледива поделилась новыми фото и написала пост.

"Офигенное чувство, когда принимаешь себя, свою внешность и кайфуешь от того, какая ты, как выглядишь, прощаешь себе недостатки и наслаждаешься достоинствами.

Понимаешь, что любой злой комментарий не имеет к тебе ни малейшего отношения, а только к тому, кто его пишет.

Это чувство приходит к вам только в ощущении самодостаточности, я проделала к этому большой путь. И впереди еще не одна вершина", - призналась Ксения.

"Тогда зачем так сильно фотошопить? Очень красиво, но по смыслу подпись не походит к фото", "Вы очень красивая, с каждым годом все лучше и лучше", "Всегда восхищалась!", "Хорошие слова, уметь наслаждаться - это искусство", "Ох уж эти девчонки, которые приняли свою внешность и сообщают нам об этом под фоточками с facetune", - высказались пользователи соцсети под постом.