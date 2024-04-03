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"Мы гораздо сильнее мужчин": Асель Аскар рассказала, почему отказалась от алиментов от бывшего мужа

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Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская блогерша и актриса Асель Аскар рассказала в Instagram-сторис, почему в свое время отказалась от алиментов на ребенка, а также обратилась к женщинам, передает NUR.KZ.

Сделав себе недешевый массаж лица, Асель Аскар решила порассуждать о цене красоты. Автор популярного блога призналась, что если бы работала в офисе, вряд ли смогла бы себе позволить все то, что ей нужно для того, чтобы оставаться красивой, ухоженной и модной.

"Если бы не мой блог, если бы не моя сфера, в которой я как рыба в воде, то где бы я сейчас зарабатывала? Как бы я могла осилить такие затраты, как "хотелки" моего ребенка, походы в салон красоты? Это очень дорого сейчас. Но я справляюсь. Довольно-таки неплохо", - призналась Асель.

Актриса также поделилась, что к большому достатку стремилась всегда - искала выходы и варианты. Оглянувшись назад, она поняла, что всегда была права, когда выбирала карьеру и деньги.

"Оплачивая на кассе подарки сыну на день рождения, я подумала: "Как хорошо, что у меня есть возможность приобретать такие дорогие подарки". Я ему и за папу, и за маму", - сказала Асель о воспитании 12-летнего Арыстана.

Продолжая историю, блогерша призналась, что ее бывший супруг - отец ребенка - не выплачивает алименты. Это было решение самой Асель.

"Там маленькая сумма, которая, наверное, даже не перекроет поход в кино. Я помню, как в 2017 году написала ему, что алименты не нужны, и что я сама справлюсь. И я по сей день так благодарна Богу за то, что я отказалась, потому что это так классно, ведь ты не надеешься ни на что. Ты надеешься только на себя.

К сожалению или к счастью, сейчас такое время, когда женщины после развода рассчитывают только на себя. Многие женщины даже в браке рассчитывают только на себя", - поделилась наблюдениями Аскар.

После этого Асель обратилась ко всем женщинам, которые переживают разрыв отношений - она призвала их не отчаиваться.

"Если вы переживаете какой-то сложный период, знайте, что все наладится. Просто нельзя сидеть и плакать - намотайте свои сопли и слезы на кулак и вперед. Когда нам, женщинам, дают какие-то испытания, у нас не спрашивают, хотим мы этого или нет. Мы намного сильнее мужчин во всех аспектах", - заключила актриса и блогерша.

Накануне Асель Аскар показала подросшего сына в его 12-й день рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2077979-my-gorazdo-silnee-muzhchin-asel-askar-rasskazala-pochemu-otkazalas-ot-alimentov-ot-byvshego-muzha/

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