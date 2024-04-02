Top.Mail.Ru
Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Как летит время": Асель Аскар показала подросшего сына (видео)

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Сын казахстанской блогерши и актрисы Асель Аскар отмечает свой 12-й день рождения. В честь этого события знаменитая мама показала подросшего Арыстана, передает NUR.KZ.

В день рождения сына 32-летняя Асель Аскар подготовила трогательную видеонарезку. Началась она с фотографий маленького Арыстана, после чего в кадре появился уже подросший 12-летний мальчик. Актриса отметила, что время прошло очень быстро.

"Как летит время! С днем рождения, мой Лев! 12 лет назад я впервые стала мамой. Можете поздравлять! Арыстан будет читать ваши пожелания", - подписала ролик Асель.

К поздравлениям присоединилась армия поклонников Асель.

"Будь очень хорошим человеком, как твоя мама! Честным, справедливым, мужественным!", "Арыстанчик, с Днем Рождения! Будь всегда таким же заботливым, искренним, надежным. Ты - это мамина опора, надежда и защита. Пусть твоя жизнь будет наполнена удачей и приятными событиями, а самое главное - будь здоров и счастлив!", "Поздравляю с днем рождения сыночка! Пусть растет здоровым, умным и успешным", - написали в комментариях.

Недавно Асель Аскар растрогала соцсети подарком для подписчицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2077592-kak-letit-vremya-asel-askar-pokazala-podrosshego-syna-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.