"Как летит время": Асель Аскар показала подросшего сына (видео)

Сын казахстанской блогерши и актрисы Асель Аскар отмечает свой 12-й день рождения. В честь этого события знаменитая мама показала подросшего Арыстана, передает NUR.KZ.

В день рождения сына 32-летняя Асель Аскар подготовила трогательную видеонарезку. Началась она с фотографий маленького Арыстана, после чего в кадре появился уже подросший 12-летний мальчик. Актриса отметила, что время прошло очень быстро.

"Как летит время! С днем рождения, мой Лев! 12 лет назад я впервые стала мамой. Можете поздравлять! Арыстан будет читать ваши пожелания", - подписала ролик Асель.

К поздравлениям присоединилась армия поклонников Асель.

"Будь очень хорошим человеком, как твоя мама! Честным, справедливым, мужественным!", "Арыстанчик, с Днем Рождения! Будь всегда таким же заботливым, искренним, надежным. Ты - это мамина опора, надежда и защита. Пусть твоя жизнь будет наполнена удачей и приятными событиями, а самое главное - будь здоров и счастлив!", "Поздравляю с днем рождения сыночка! Пусть растет здоровым, умным и успешным", - написали в комментариях.

Недавно Асель Аскар растрогала соцсети подарком для подписчицы.