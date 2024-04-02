"Девушка, из какой вы дорамы?": Дамеля Sweet поделилась яркими фото из Сеула

Автор популярного блога в Instagram Дамеля Sweet отправилась в Южную Корею и поделилась яркими и красочными кадрами из Сеула. Девушка также рассказала о своих впечатлениях, передает NUR.KZ.

Блогер-миллионник Дамеля Sweet поведала о незабываемых впечатлениях, которые получила во время поездки в Сеул, поделившись фото.

"Сеул, спасибо, что открываешься мне с новой стороны. Какое место вашей мечты в Сеуле?" - написала она.

Девушка запечатлелась в городской библиотеке Starfield Library, которую считают одной из самых красивых и необычных в мире. В карусели можно также увидеть фото Дамели, снятые во время прогулки по городу.

"Куда смотрит Ли Мин Хо, не заметив такую красавицу", "Девушка, вы из какой дорамы сбежали?", "Я даже почувствовала атмосферу Кореи", "Та самая красивая, успешная, воспитанная и умная VIP-казашка", - отметили в комментариях подписчики.

Недавно девушка высказалась о переезде, отношениях и замужестве. Блогер заявила, что для нее лучше Казахстана страны нет.