"Лучше Казахстана страны нет": Дамеля Sweet о переезде, отношениях и замужестве
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Автор популярного инстаблога Дамеля Sweet решила ответить поклонникам в сторис - они задали девушке множество личных вопросов, передает NUR.KZ.
Отвечая на вопросы подписчиков, 23-летняя блогерша прокомментировала тему, интересующую большинство, - свою личную жизнь.
"Я не в отношениях, и люблю Всевышнего, семью, родных и себя", - рассказала Дамеля.
Инстадива также подчеркнула, что замуж не собирается - она отшутилась, сославшись на плотный график по работе. К слову, сейчас Дамеля находится в России, на съемках неизвестного проекта в Москве.
Учитывая регулярные зарубежные поездки блогерши, один из подписчиков поинтересовался, не собирается ли она переезжать в другую страну - если да, то где именно ей бы хотелось жить. Ответ Дамели получился патриотичным.
"Лучше Казахстана страны нет. Где бы я ни была, мой дом - это Казахстан, и я всегда буду сюда возвращаться", - заключила девушка.
Недавно Дамеля Sweet покрасовалась в модных аутфитах - подписчики назвали ее "самой стильной казашкой".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2064859-luchshe-kazahstana-strany-net-damelya-sweet-o-pereezde-otnosheniyah-i-zamuzhestve/