Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Лучше Казахстана страны нет": Дамеля Sweet о переезде, отношениях и замужестве

Опубликовано:

Дамеля Sweet
Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Автор популярного инстаблога Дамеля Sweet решила ответить поклонникам в сторис - они задали девушке множество личных вопросов, передает NUR.KZ.

Отвечая на вопросы подписчиков, 23-летняя блогерша прокомментировала тему, интересующую большинство, - свою личную жизнь.

"Я не в отношениях, и люблю Всевышнего, семью, родных и себя", - рассказала Дамеля.

Инстадива также подчеркнула, что замуж не собирается - она отшутилась, сославшись на плотный график по работе. К слову, сейчас Дамеля находится в России, на съемках неизвестного проекта в Москве.

Учитывая регулярные зарубежные поездки блогерши, один из подписчиков поинтересовался, не собирается ли она переезжать в другую страну - если да, то где именно ей бы хотелось жить. Ответ Дамели получился патриотичным.

"Лучше Казахстана страны нет. Где бы я ни была, мой дом - это Казахстан, и я всегда буду сюда возвращаться", - заключила девушка.

Сторис Дамели Sweet
Сторис Дамели Sweet. Скрин: instagram.com/damelya_sw_

Недавно Дамеля Sweet покрасовалась в модных аутфитах - подписчики назвали ее "самой стильной казашкой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2064859-luchshe-kazahstana-strany-net-damelya-sweet-o-pereezde-otnosheniyah-i-zamuzhestve/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.