"Лучше Казахстана страны нет": Дамеля Sweet о переезде, отношениях и замужестве

Автор популярного инстаблога Дамеля Sweet решила ответить поклонникам в сторис - они задали девушке множество личных вопросов, передает NUR.KZ.

Отвечая на вопросы подписчиков, 23-летняя блогерша прокомментировала тему, интересующую большинство, - свою личную жизнь.

"Я не в отношениях, и люблю Всевышнего, семью, родных и себя", - рассказала Дамеля.

Инстадива также подчеркнула, что замуж не собирается - она отшутилась, сославшись на плотный график по работе. К слову, сейчас Дамеля находится в России, на съемках неизвестного проекта в Москве.

Учитывая регулярные зарубежные поездки блогерши, один из подписчиков поинтересовался, не собирается ли она переезжать в другую страну - если да, то где именно ей бы хотелось жить. Ответ Дамели получился патриотичным.

"Лучше Казахстана страны нет. Где бы я ни была, мой дом - это Казахстан, и я всегда буду сюда возвращаться", - заключила девушка.

Сторис Дамели Sweet. Скрин: instagram.com/damelya_sw_

Недавно Дамеля Sweet покрасовалась в модных аутфитах - подписчики назвали ее "самой стильной казашкой".