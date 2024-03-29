"У жены хороший доход, мне можно не работать": Зангар Нуртас рассказал о семейном бюджете

Младший брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса Зангар ответил на вопросы подписчиков. Один из них касался распределения семейного бюджета с его молодой супругой Индирой, передает NUR.KZ.

Зангар Нуртас провел рубрику "Вопрос-ответ" в своем Instagram-аккаунте. Молодому человеку задали несколько вопросов, один из которых касался семейных финансов.

Зангар признался - они с молодой супругой Индирой только с недавних пор задумались о том, как они расходуют средства.

"До недавнего времени мы тратили деньги бездумно, только недавно у нас появился семейный бюджет, мы поставили себе цель! С каждого дохода будем откладывать по 50-60%. Сейчас у Индиры хороший доход, так что мне можно и не работать", - рассказал Нуртас-младший.

Сторис Зангара Нуртаса. Скрин: instagram.com/zangaar

Недавно Зангар Нуртас отметил день рождения - в честь этого события Жулдыз Абдукаримова, жена Кайрата Нуртаса, поделилась воспоминаниями, связанными с Зангаром.