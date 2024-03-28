"Вам идет материнство": Равшана Куркова умилила снимками с годовалой дочерью

В первый день рождения младшей дочери Самиры узбекско-российская актриса Равшана Куркова показала теплые снимки с совместной фотосессии в Instagram, передает NUR.KZ.

Впервые свою вторую дочь звезда сериалов "А у нас во дворе..." и "Чернобыль" показала в декабре прошлого года - тогда 9-месячная Самира снялась со знаменитой мамой в финальном сезоне сериала "Предпоследняя инстанция".

На днях малышка отметила свой первый день рождения - в честь этого Равшана посвятила дочери теплый пост в Instagram.

"Моей самой любимой девчонке, непоседе, хулиганке, болтушке, хвостику брата, амбассадору подбородков, фанатке всех собак, которых мы встречаем на прогулках, умнице, кокетке и хохотушке 25 марта исполнился годик.

Самирка - ты радость наша безграничная, расти счастливой, здоровой и такой же любознательной", - написала под фотографиями Куркова.

Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям.

"Как на Вас похожа! Сладкая, пусть растет здоровой", "Боже, какие вы все красивые", "Как же Вам идет материнство, Равшана! Не могу налюбоваться вашей прелестницей", "Амбассадор сладких щечек и лучезарных улыбок", - написали они в комментариях.