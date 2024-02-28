Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Стыдно перед детьми": 45-летняя Жазира Байрбекова сделала признание в соцсети

Опубликовано:

Жазира Байрбекова
Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Казахстанская исполнительница Жазира Байрбекова поделилась своими мыслями в соцсети. Певица призналась, что стала стыдиться петь грустные песни о любви, передает NUR.KZ.

45-летняя певица, мама двоих детей, сделала признание.

"Стала стыдиться перед детьми петь грустные песни о любви. Знакомая, услышав это, сказала, что мне надо идти к психологу. Вы что скажете?" - написала Жазира.

Фанаты оставили свои многочисленные комментарии. Пост артистки заставил их задуматься.

"Действительно, песни о вспыхнувшем, как огонь, чувстве, влечении подходят молодым, но есть ведь другие песни о любви. Глубокие, смысловые", "Самая красивая певица", "Не надо к психологу идти, нормально, когда с возрастом приходят такие мысли", "Дети нас меняют, просто вы, наверное, не хотите больше грустить", "Думаю, что песню о грусти и любви подходят для тех, кто скучает о любимом", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2063559-stydno-pered-detmi-45-letnyaya-zhazira-bayrbekova-sdelala-priznanie-v-sotsseti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.