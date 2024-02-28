"Стыдно перед детьми": 45-летняя Жазира Байрбекова сделала признание в соцсети

Казахстанская исполнительница Жазира Байрбекова поделилась своими мыслями в соцсети. Певица призналась, что стала стыдиться петь грустные песни о любви, передает NUR.KZ.

45-летняя певица, мама двоих детей, сделала признание.

"Стала стыдиться перед детьми петь грустные песни о любви. Знакомая, услышав это, сказала, что мне надо идти к психологу. Вы что скажете?" - написала Жазира.

Фанаты оставили свои многочисленные комментарии. Пост артистки заставил их задуматься.

"Действительно, песни о вспыхнувшем, как огонь, чувстве, влечении подходят молодым, но есть ведь другие песни о любви. Глубокие, смысловые", "Самая красивая певица", "Не надо к психологу идти, нормально, когда с возрастом приходят такие мысли", "Дети нас меняют, просто вы, наверное, не хотите больше грустить", "Думаю, что песню о грусти и любви подходят для тех, кто скучает о любимом", - написали они.