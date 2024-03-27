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"Кто эта счастливица?": Ернар Садирбаев показал интригующее видео с обручальным кольцом

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Ернар Садирбаев
Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

Казахстанский певец Ернар Садирбаев, известный на сцене как Amre, заинтриговал своих поклонников, разместив видео, на котором запечатлен момент, как он одевает кольцо на палец девушки, передает NUR.KZ.

"Может, сделать предложение на моем предстоящем концерте. Сделать или как?" - спросил Ернар своих подписчиков.

На видео один из самых завидных холостяков казахстанского шоу-бизнеса одевает обручальное кольцо на безымянный палец правой руки незнакомки, а после целует ее руку.

"Руки целовать - не значит жениться, поэтому не теряем надежды, не раним свое сердце", "Кто даст гарантию, что из игры не разгорится костер", "Терпи", "Так, интрига запущена!", "Ой, интриган, у молодых девушек стресс, мы-то просто зрители", "Кто эта счастливица?", "Хайп для новой песни", - высказались комментаторы.

Ранее Ернар Садирбаев признался, что хочет быть мужем и отцом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2074176-kto-eta-schastlivitsa-ernar-sadirbaev-pokazal-intriguyuschee-video-s-obruchalnym-koltsom/

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