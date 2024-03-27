"Поникшая голова, грустные глаза": видео Макпал Жунусовой под трек Димаша встревожило ее поклонников

Легендарная певица Макпал Жунусова опубликовала видеоселфи, на котором показала, как слушает трек Димаша Кудайбергена в машине. Поклонники артистки забеспокоились о ее настроении, передает NUR.KZ.

Настроение Макпал Жунусовой было лиричным - направляясь в аэропорт, легендарная артистка на полной громкости слушала песню "Махаббат бер маған" в исполнении Димаша Кудайбергена.

На видео, опубликованном самой Макпал, видно, как она наслаждается исполнением 29-летнего певца, а в конце даже начала напевать текст песни про себя.

Увидев ролик, поклонники Жунусовой обеспокоились ее состоянием. Гастрольный тур к 60-летию певицы в самом разгаре, и она уже посетила множество регионов Казахстана за довольно короткий промежуток времени.

"Что у Вас с настроением? Темное время суток. Грустная песня, усталые глаза, поникшая голова. Нет вашей сияющей улыбки и ваших шутливых комментариев. Мы Вас и такую любим. Берегите себя", "Как Вы? Светлой дороги", "Легко ли в 60-летнем возрасте давать столько концертов в нашей большой стране?", "Будьте здоровы", - написали слушатели в комментариях.

Во время одного из юбилейных концертов Макпал Жунусова получила в дар от поклонницы бриллиантовое кольцо. На другом выступлении артистка рассмешила зал тем, что забыла слова песни во время исполнения.