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"Поникшая голова, грустные глаза": видео Макпал Жунусовой под трек Димаша встревожило ее поклонников

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Макпал Жунусова и Димаш Кудайберген
Макпал Жунусова и Димаш Кудайберген. Фото: instagram: @zhunusova.makpal, @kudaibergenov.dimash

Легендарная певица Макпал Жунусова опубликовала видеоселфи, на котором показала, как слушает трек Димаша Кудайбергена в машине. Поклонники артистки забеспокоились о ее настроении, передает NUR.KZ.

Настроение Макпал Жунусовой было лиричным - направляясь в аэропорт, легендарная артистка на полной громкости слушала песню "Махаббат бер маған" в исполнении Димаша Кудайбергена.

На видео, опубликованном самой Макпал, видно, как она наслаждается исполнением 29-летнего певца, а в конце даже начала напевать текст песни про себя.

Увидев ролик, поклонники Жунусовой обеспокоились ее состоянием. Гастрольный тур к 60-летию певицы в самом разгаре, и она уже посетила множество регионов Казахстана за довольно короткий промежуток времени.

"Что у Вас с настроением? Темное время суток. Грустная песня, усталые глаза, поникшая голова. Нет вашей сияющей улыбки и ваших шутливых комментариев. Мы Вас и такую любим. Берегите себя", "Как Вы? Светлой дороги", "Легко ли в 60-летнем возрасте давать столько концертов в нашей большой стране?", "Будьте здоровы", - написали слушатели в комментариях.

Во время одного из юбилейных концертов Макпал Жунусова получила в дар от поклонницы бриллиантовое кольцо. На другом выступлении артистка рассмешила зал тем, что забыла слова песни во время исполнения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2074020-ponikshaya-golova-grustnye-glaza-video-makpal-zhunusovoy-pod-trek-dimasha-vstrevozhilo-ee-poklonnikov/

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