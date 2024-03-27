"В кругу большой семьи": дочери Шокана Маратулы провели обряд "тұсау кесу" (видео)

Солист и продюсер бойз-бенда "Аll Давай", казахстанский певец Шокан Маратулы показал в соцсети, как его маленькой дочери провели обряд "тұсау кесу", передает NUR.KZ.

Напомним, в ноябре 2022 года Шокан Маратулы и его супруга стали родителями в третий раз. У них родилась дочь. Девочке провели обряд "тұсау кесу". Видео с семейного праздника Шокан разместил в своем Instagram.

"Тусау кесер моей младшей дочки Айлин, который мы отпраздновали в кругу нашей большой семьи. Очень рад, что этот день выпал на священный месяц Рамадан и праздник Наурыз! Все идет как надо", - написал Шокан (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

"Какая у вас шикарная супруга, я не только внешне имею в виду, но не скрыть ее доброту, мягкость, воспитанность, природную красоту, мудрость", "Поздравляю вас! Самое милое в этом видео, где ваша старшая дочь дает конфеты младшей", "Светлой дороги ваше доченьке", "Мои поздравления, пусть малышка растет здоровенькой и счастливой!" - написали подписчики.