Top.Mail.Ru
Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"В кругу большой семьи": дочери Шокана Маратулы провели обряд "тұсау кесу" (видео)

Опубликовано:

Шокан Маратулы с супругой
Шокан Маратулы с супругой. Фото: instagram.com/shokan_maratuly

Солист и продюсер бойз-бенда "Аll Давай", казахстанский певец Шокан Маратулы показал в соцсети, как его маленькой дочери провели обряд "тұсау кесу", передает NUR.KZ.

Напомним, в ноябре 2022 года Шокан Маратулы и его супруга стали родителями в третий раз. У них родилась дочь. Девочке провели обряд "тұсау кесу". Видео с семейного праздника Шокан разместил в своем Instagram.

"Тусау кесер моей младшей дочки Айлин, который мы отпраздновали в кругу нашей большой семьи. Очень рад, что этот день выпал на священный месяц Рамадан и праздник Наурыз! Все идет как надо", - написал Шокан (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

"Какая у вас шикарная супруга, я не только внешне имею в виду, но не скрыть ее доброту, мягкость, воспитанность, природную красоту, мудрость", "Поздравляю вас! Самое милое в этом видео, где ваша старшая дочь дает конфеты младшей", "Светлой дороги ваше доченьке", "Мои поздравления, пусть малышка растет здоровенькой и счастливой!" - написали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2073885-v-krugu-bolshoy-semi-docheri-shokana-maratuly-proveli-obryad-tusau-kesu-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.