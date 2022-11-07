"У меня родилась дочь!": Шокан Маратулы стал отцом в третий раз

Шокан Маратулы с дочерью. Фото: instagram.com/shokan_maratuly

Солист и продюсер бойз-бенда "Аll Давай" Шокан Маратулы стал папой в третий раз. О рождении дочери артист сообщил своим подписчикам в социальной сети, передает NUR.KZ.

Солист группы "All Давай" поделился фотографией из роддома. Артист запечатлелся с новорожденным ребенком на руках.

"Машаллах, я в третий раз стал папой! У меня родилась дочь! Спасибо, Анеля Баталова, за такой подарок!" - отметил счастливый отец в Instagram-аккаунте.

Подписчики поздравили Шокана и его супругу с таким важным событием в жизни. Среди тех, кто выразил теплые пожелания семье, были Рано Умарова, Карлыгаш Мухамеджанова, Арнат Утепбергенов и другие представители казахстанского шоу-бизнеса.

"Поздравляю! Пусть растет здоровой и счастливой!", "Наши поздравления! Пусть растет здоровенькой, крепенькой, на радость родным и близким", "Пусть мама и малышка скорее выписываются домой, счастья вашей большой семье", "Очень рада за вас и вашу семью!" - написали пользователи Казнета.

Напомним, в начале осени Шокан и его супруга рассекретили пол ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996001-u-menya-rodilas-doch-shokan-maratuly-stal-ottsom-v-tretiy-raz/