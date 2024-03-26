Беркут устроил ауызашар для родных, друзей и звездных коллег (видео)
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Казахстанский певец Айбек Жансеитов, известный как Беркут, вместе с семьей устроил ауызашар для звездных коллег, родных и друзей. Кадры с мероприятия он показал в соцсети, передает NUR.KZ.
"Пусть сердца всех людей наполнятся любовью. Наш отец, которому исполнилось 87, и наша мама красиво стареют вместе. И за это мы безмерно благодарны Аллаху.
Хочу выразить большую благодарность всем, кто пришел на наш ауызашар - родным, близким, друзьям. Пусть ваши молитвы будут услышаны в священный пост", - написал Беркут.
На кадрах, которые Беркут выложил в соцсети, можно увидеть таких знаменитостей, как актера Тунгышбая Жаманкулова, певца и композитора Алтынбека Коразбаева, артиста Нурлана Абдуллина, певицу Жазиру Байрбекову, актера Исембаева Саята, продюсера Гульзиру Айдарбекову и других.
Ранее Беркут устроил пранк над родителями. Он и его супруга Аиша повторили знаменитый танец Джона Траволты и Умы Турман из фильма "Криминальное чтиво".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2073420-berkut-ustroil-auyzashar-dlya-rodnyh-druzey-i-zvezdnyh-kolleg-video/