Top.Mail.Ru
Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Беркут устроил ауызашар для родных, друзей и звездных коллег (видео)

Опубликовано:

Певец Беркут
Певец Беркут. Фото: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский певец Айбек Жансеитов, известный как Беркут, вместе с семьей устроил ауызашар для звездных коллег, родных и друзей. Кадры с мероприятия он показал в соцсети, передает NUR.KZ.

"Пусть сердца всех людей наполнятся любовью. Наш отец, которому исполнилось 87, и наша мама красиво стареют вместе. И за это мы безмерно благодарны Аллаху.

Хочу выразить большую благодарность всем, кто пришел на наш ауызашар - родным, близким, друзьям. Пусть ваши молитвы будут услышаны в священный пост", - написал Беркут.

На кадрах, которые Беркут выложил в соцсети, можно увидеть таких знаменитостей, как актера Тунгышбая Жаманкулова, певца и композитора Алтынбека Коразбаева, артиста Нурлана Абдуллина, певицу Жазиру Байрбекову, актера Исембаева Саята, продюсера Гульзиру Айдарбекову и других.

Ранее Беркут устроил пранк над родителями. Он и его супруга Аиша повторили знаменитый танец Джона Траволты и Умы Турман из фильма "Криминальное чтиво".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2073420-berkut-ustroil-auyzashar-dlya-rodnyh-druzey-i-zvezdnyh-kolleg-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.