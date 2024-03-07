"Даже носки с дырочкой": Беркут и Аиша повторили легендарный танец Траволты и Турман (видео)

Казахстанские артисты, супруги Беркут и Аиша повторили легендарный танец Джона Траволты и Умы Турман из фильма "Криминальное чтиво" и умилили фанатов, передает NUR.KZ,

Беркут и Аиша вновь зарядили позитивом своих подписчиков - пара повторила танцевальный номер киногероев Траволты и Турман.

К слову, их аутфит соответствовал легендарной сцене - Аиша была в белой блузке, а Беркут облачился в строгий костюм. Не упустил артист и маленькую деталь - он надел дырявый носок, как и герой Джона Траволты.

"Хорошее настроение - залог долголетия! Танцы - тоже спорт!" - гласит подпись к видео.

"Вы прям копия Траволты", "Кадр из фильма "Криминальное чтиво".Танцует Джон Траволта в дырявых носках, он же Беркут, и Ума Турман, она же Аиша", "Классно все продумано, даже носки с дырочкой, все как у героев фильма, класс", "Дырявый носок по сценарию", "Беркута не узнала, богатым будет, Аиша в танце просто супер", - пишут восхищенные пользователи Казнета.