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"Даже носки с дырочкой": Беркут и Аиша повторили легендарный танец Траволты и Турман (видео)

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Беркут и Аиша
Беркут и Аиша. Кадр из видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанские артисты, супруги Беркут и Аиша повторили легендарный танец Джона Траволты и Умы Турман из фильма "Криминальное чтиво" и умилили фанатов, передает NUR.KZ,

Беркут и Аиша вновь зарядили позитивом своих подписчиков - пара повторила танцевальный номер киногероев Траволты и Турман.

К слову, их аутфит соответствовал легендарной сцене - Аиша была в белой блузке, а Беркут облачился в строгий костюм. Не упустил артист и маленькую деталь - он надел дырявый носок, как и герой Джона Траволты.

"Хорошее настроение - залог долголетия! Танцы - тоже спорт!" - гласит подпись к видео.

"Вы прям копия Траволты", "Кадр из фильма "Криминальное чтиво".Танцует Джон Траволта в дырявых носках, он же Беркут, и Ума Турман, она же Аиша", "Классно все продумано, даже носки с дырочкой, все как у героев фильма, класс", "Дырявый носок по сценарию", "Беркута не узнала, богатым будет, Аиша в танце просто супер", - пишут восхищенные пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2065015-dazhe-noski-s-dyrochkoy-berkut-i-aisha-povtorili-legendarnyy-tanets-travolty-i-turman-video/

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