"Смех продлевает жизнь": Беркут устроил пранк над родителями (видео)
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Казахстанский певец Айбек Жансеитов, известный как Беркут, разыграл своих родителей. За их реакцией было интересно наблюдать не только артисту, но и его фанатам в соцсети, передает NUR.KZ.
Певец Беркут устроил пранк над родителями. Он надел резиновую маску, очки, шапку, шарф и куртку, за секунду "превратившись" в сгорбленного пожилого человека. Беркут вошел в комнату, где родители пили чай сидя за дастарханом.
"Немного поднимем настроение маме и папе. Смех продлевает жизнь. Заметили, родители, принимая пищу, не стали пожимать руку незнакомцу, гигиену соблюдают", - прокомментировал певец.
Пранк развеселил и подписчиков Беркута. Они оставили свои комментарии под публикацией.
"Как весело, долгой жизни вашим родителям", "Приколист, обожаю вас", "Еще поздоровались", "С вами нескучно", "Ой, я так смеялась", - отметили подписчики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060868-smeh-prodlevaet-zhizn-berkut-ustroil-prank-nad-roditelyami-video/