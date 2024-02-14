"Смех продлевает жизнь": Беркут устроил пранк над родителями (видео)

Казахстанский певец Айбек Жансеитов, известный как Беркут, разыграл своих родителей. За их реакцией было интересно наблюдать не только артисту, но и его фанатам в соцсети, передает NUR.KZ.

Певец Беркут устроил пранк над родителями. Он надел резиновую маску, очки, шапку, шарф и куртку, за секунду "превратившись" в сгорбленного пожилого человека. Беркут вошел в комнату, где родители пили чай сидя за дастарханом.

"Немного поднимем настроение маме и папе. Смех продлевает жизнь. Заметили, родители, принимая пищу, не стали пожимать руку незнакомцу, гигиену соблюдают", - прокомментировал певец.

Пранк развеселил и подписчиков Беркута. Они оставили свои комментарии под публикацией.

"Как весело, долгой жизни вашим родителям", "Приколист, обожаю вас", "Еще поздоровались", "С вами нескучно", "Ой, я так смеялась", - отметили подписчики.