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"Вам еще няня не нужна?": блогер Юсупов показал, как их помощница отдохнула в Таиланде (видео)

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Арман Юсупов, Карина Оксукпаева и Нуржан-тате
Арман Юсупов, Карина Оксукпаева и Нуржан-тате. Фото: instagram.com/yussupov21

Арман Юсупов слетал с семьей на отдых в Таиланд. С собой они взяли няню троих детей, которая успела не только поработать, но и отдохнуть - видео блогер выложил в Instagram, передает NUR.KZ.

Нуржан-тате регулярно мелькает в блогах Армана Юсупова и Карины Оксукпаевой - настолько часто, что многие думают, что она - член семьи. На самом деле, она уже больше трех лет работает нянечкой троих сыновей пары, но как говорит сам блогер, они практически породнились.

Юсупов и Оксукпаева взяли Нуржан-тате с собой на отдых в Таиланд - несмотря на то, что ее основной обязанностью было присматривать за детьми, женщина успела отдохнуть.

"За это время она стала частью нашей семьи, а все потому, что она - очень добрый и искренний человек. У нас с Кариной давно была мечта - взять Нуржан-тате с собой в поездку, ведь она никогда не была за границей до этого. И вот мечта сбылась - мы предложили Нуржан-тате полететь с нами, и она согласилась.

Первая поездка за границу - сразу же на бизнес-классе, шикарный отель, купание в бассейне, походы по ночам в неприличные места, море еды, просто море. Как сказала сама Нуржан-тате, "жизнь продолжается", - рассказал Арман Юсупов.

Искренние эмоции женщины на видео восхитили пользователей Сети.

"Я одна думала, что Нуржан-тате - Ваша мама?", "Верно подметили, мечты сбываются у тех, кто добрый и искренний", "Вам еще няня не нужна?", "Такое чувство, будто Нуржан-тате всегда была с вами. Уже не представляю вашу семью без нее", "Нуржан-тате - амбассадор счастливой жизни", - отметили в комментариях под видео.

Во время отдыха в Таиланде семейство посетило улицу "красных фонарей" - подписчики заметили, что дети в этом месте были лишними.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2070741-vam-esche-nyanya-ne-nuzhna-bloger-yusupov-pokazal-kak-ih-pomoschnitsa-otdohnula-v-tailande-video/

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