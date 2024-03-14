"С детьми не стоило": семейство блогеров Юсупова и Оксукпаевой посетило улицу "красных фонарей" в Таиланде

Блогеры-миллионники Арман Юсупов и Карина Оксукпаева отдыхают с семьей в Таиланде. Они посетили улицу "красных фонарей" с мамой Карины, помощницей и тремя детьми, передает NUR.KZ.

Необычный способ времяпрепровождения с детьми на отдыхе выбрали Арман Юсупов и Карина Оксукпаева - вместе с мамой Карины и помощницей они решили посетить улицу "красных фонарей" - квартал, в котором процветает секс-индустрия. Реакцию членов семьи Оксукпаева собрала в видеоотчете, который опубликовала в Instagram.

"Нам предложили выпить, посмотреть стриптиз. Сначала был шок, отрицание, стыд, а потом легкий интерес", - сказала Карина.

Помощница семейства, Нуржан-тате снимала происходящее на видео, а мама Оксукпаевой была в легком шоке от увиденного.

"Я думала, в жизни все видела, еще нет, оказывается, не все", - сказала изумленная Галина Павловна.

Судя по видео, примерно такие же эмоции испытали и дети пары. Подписчики блога разделились на два лагеря - одни посмеялись, а другие выразили обеспокоенность за юных мальчиков.

"За Нуржан тате я очень рада, на чиле апашка", "Вы меня простите, но мне ваша татешка больше всех нравится", "У вас в семье как всегда стабильно", "Пожалуйста, берегите детей", "Про вашу семью надо фильм снять", "В мире нужно увидеть все, но только не это", "С детьми не стоило, Алим (старший сын Оксукпаевой и Юсупова - прим. ред.) уже все понимает", - отметили в комментариях.

Это не первое приключение семейства на отдыхе - пару дней назад им едва удалось избежать беды. Тимур, четырехлетний сын Карины и Армана, едва не утонул в море.